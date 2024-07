Camila Queiroz e Klebber Toledo se exercitam em praia no Rio - Dilson Silva / Agnews

Publicado 10/07/2024 10:51

Rio - Camila Queiroz e Klebber Toledo acordaram bem cedinho e se exercitaram em uma praia da Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (10). A atriz de 31 anos jogou vôlei nas areias da Barra da Tijuca e mostrou bastante habilidade na atividade. De short e blusa, ela também deu um show de beleza e boa forma.

Já Klebber, de 38 anos, praticou surfe. Com uma roupa apropriada para o esporte, o ator fez várias manobras em cima da prancha. Apaixonada, Camila registrou alguns momentos do treino do maridão. Após os exercícios, o casal, que apresenta o reality "Casamento às Cegas", da Netflix, trocou vários beijinhos.