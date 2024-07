Claudia Leitte e o marido, Marcio Pedreira - Reprodução do Instagram

Claudia Leitte e o marido, Marcio PedreiraReprodução do Instagram

10/07/2024

Rio - Claudia Leitte completa 44 anos, nesta quarta-feira (10), e ganhou uma linda homenagem do marido, Marcio Pedreira, através do Instagram. Ele compartilhou uma série de cliques com a cantora para celebrar o aniversário dela e se declarou.

"Hoje é dia do amor, da alegria, dia da fé. Dia da criatividade, dia da força, da inspiração. Dia do talento, do respeito. Dia da mãezona, dia da melhor esposa do mundo, dia da melhor companhia! Hoje é dia de Claudinha, de Claudia Cristina Leite Inacio! Hoje é dia de Claudia Cristina Leite Inacio Pedreira! Hoje é dia de Claudia Leitte, de Cacá, de CL! Hoje é dia de minha Princesa!", escreveu.

"Te amo e só agradeço a Deus por ter você ao meu lado, compartilhando a vida! Te desejo muita saúde, muito mais alegria, ainda mais conquistas e muitos anos de vida! Te amo. Feliz aniversário! Obs.: Minha vida sem você era uma piada besta! Era boa, mas não fazia sentido", completou.

Casados desde 2007, Claudia e Marcio são papais de Davi, de 15 anos, Rafael, de 11, e Bela, de 4.