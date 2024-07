Sabrina Sato e Nicolas Prattes aos beijos em praia no Japão - Reprodução / Instagram

Sabrina Sato e Nicolas Prattes aos beijos em praia no JapãoReprodução / Instagram

Publicado 10/07/2024 18:08

Rio - Sabrina Sato, 43 anos, postou registros beijando Nicolas Prattes, 27, em viagem no Japão, nesta quarta-feira (10). Na legenda, a apresentadora escreveu a expressão japonesa "ichi-go ichi-e", que significa "apenas uma vez". O ator compartilhou fotos dos dois, nesta terça-feira (9), também na praia de Okinawa, e se declarou para a amada

"Por você eu atravesso o planeta", afirmou o ator.

Nos comentários do público no Instagram, alguns disseram estar felizes por eles: "Essa cara de quem tá amando é a melhor coisa do mundo... o começo". Mas não foi só a exposição dos beijos apaixonados que chamou a atenção. "A prexeca quase toda de fora na última foto, povo perdeu a vergonha mesmo!", falou uma internauta sobre o maiô que Sabrina usava nas fotos e vídeos. "Nossa a última foto não deveria nem postar! Fim dos tempos!", afirmou outra seguidora.

Por outro lado, teve quem apoiou a escolha da artista. "E tem idade pra corpo lindo?!", defendeu uma pessoa. "Vou começar a malhar amanhã mesmo. Que perfeição!", refletiu outra. Também, teve gente que fez piada: "A depilação tá em dia (risos)".