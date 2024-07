Mariah Carey - Reproduçaõ do Instagram

Publicado 11/07/2024 08:42

Rio - Mariah Carey, de 55 anos, soube através do perfil de um fã-clube dedicado a ela, no X, antigo Twitter, que sua música "I Want To Know What Love Is", lançada em 2009, recebeu o certificado de Diamante no Brasil, quando supera 250 mil cópias vendidas. Com shows marcados em São Paulo e no Rio de Janeiro neste ano, a cantora disse que pretende incluir a canção em seu repertório.

"Se isso aconteceu, acho que vou ter que cantá-la quando estiver aí", escreveu Mariah, nesta terça-feira (9), sobre o a música, que foi tema da personagem Luciana, interpretada por Alinne Moraes, na novela "Viver a Vida", da TV Globo.

Mariah é uma das atrações do Rock in Rio, no dia 22 de setembro. A artista se apresentará no palco sunset. Antes, no dia 20 de setembro, ela faz show no Allianz Parque, em São Paulo.