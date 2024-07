Milton Cunha - Anderson Borde / AgNews

Publicado 11/07/2024 20:51

Rio - A web foi abaixo com uma resposta um tanto quanto porpurinada de Milton Cunha ao comentário de uma fã no X, antigo Twitter. Nesta quinta-feira (11), o comentarista de carnaval da TV Globo arrancou boas risadas dos internautas ao brincar: "Isso porque você ainda não me viu nu".

Na rede social, uma internauta contou que viu Milton, sem especificar onde, e o elogiou: "Como pode uma pessoa só ser tão deslumbrante". Consciente de todo seu poder, o comentarista jogou sua bola lá para cima.

"Isso porque você ainda não me viu nu, vestindo duas gotas de Chanel Número Cinco. Sou Luz del Fuego e sua serpente encantada. Sou Eros Volúsia, volúpia e luxúria, sou Zaquias Jorge e parto num trem de luxo! Ardida como pimenta, nunca fui santa! Mordo e assopro, engulo e cuspo! Ui", escreveu ele.

Não demorou muito e o nome de Milton Cunha se tornou um dos assuntos mais comentados na rede social, já que os internautas amaram as palavras usadas pelo especialista de carnaval.

"Milton Cunha devia ser o Ministro da Cultura desse país eternamente", votou um perfil. "Eu poderia ficar lendo por muito tempo o estilo de escrita do Milton Cunha. É tudo muito clássico, diva, carnaval, paetês, luzes calientes", afirmou outro. "Se eu não for assim daqui há alguns anos, nada valerá a pena. Milton Cunha, eu te amo", disse um terceiro.