Juliette se diverte durante reforma da casa Reprodução / Instagram

Publicado 11/07/2024 18:53 | Atualizado 11/07/2024 18:54

Rio - Juliette publicou uma série de vídeos e fotos divertidas nas redes sociais, nesta quinta-feira (11), e empolgou os internautas. A cantora até criou um trono feito de tijolos para comandar seu "reinado", ou seja, a reforma.

fotogaleria

Nas imagens, Juliette colocou a mão na massa, dançou com os pedreiros, usou uma pá como microfone para cantar a música "Treasure", de Bruno Mars, e divertiu os trabalhadores com a performance.Na legenda do post, ela classificou cada uma das fotos: "Quem é você na obra?! 1. Games of obras: a rainha que lidera todo mundo. 2. ⁠Bruna Massas: a que toda hora inventa uma moda nova. 3. A que esquece de comprar o material e tem que enrolar os pedreiros. 4. ⁠A ansiosa: que já tá pronta para morar na casa antes da obra terminar. 5. ⁠A que finge que ajuda, mas só atrapalha. 6. ⁠A que tem iPhone, mas não reboca as paredes. 7. ⁠A que leva a família para 'ajudar'. 8. ⁠A que já tá perto de matar um", brincou.