Anitta compartilha fotos de viagem para Ibiza após ser queimada por água-vivaReprodução

Publicado 11/07/2024 16:19

Rio - Anitta utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (11), para compartilhar as fotos de sua viagem para Ibiza. Em seu Instagram, a cantora, que foi queimada por uma água-viva no local, posou com um look do Brasil e refletiu sobre os últimos dias.

"Um verão de trabalho, diversão, queimadura de medusas, pé esmagado na balada, amigos, praia e gratidão", escreveu Anitta na legenda da publicação. "Mami, aguenta firme porque temos mais uma semana", brincou Rafa Uccmann, que também está viajando com a artista.

