Kevelin Gomes é apontada como pivô da separação de Iza e Yuri LimaReprodução

Publicado 11/07/2024 14:17

Rio - O perfil oficial de Kevelin Gomes , apontada como pivô da separação de Iza e Yuri Lima , foi suspenso do Instagram, nesta quinta-feira (11). A cantora, que está grávida de Nala, fruto do ex-relacionamento com o jogador, revelou que descobriu trocas de mensagens picantes de cunho sexual entre os dois.