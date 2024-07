João Vitti resgata fotos antigas da família e brinca: ’Xóvens’ - Reprodução / Instagram

Publicado 11/07/2024 12:42 | Atualizado 11/07/2024 12:45

Rio - O ator João Vitti, de 56 anos, aproveitou a manhã desta quinta-feira (11) e compartilhou nas redes sociais algumas fotos antigas da família. O artista resgatou registros ao lado da mulher, a também atriz Valéria Alencar, 59, e dos filhos, Rafael Vitti, 28 e Francisco Vitti, 26, que seguiram o mesmo rumo artístico dos pais.



"Xóvens [jovens] florescendo", brincou o ator na legenda da publicação. Na sequência de fotos, ele aparece ao lado do caçula desde quando o filho era bem pequeno até a fase adulta. Eles até reproduziram um registro de quando estavam cozinhando juntos.

Em outra publicação o ator compartilhou uma fotografia ao lado do primogênito e internautas apontaram a semelhança entre os dois. "Gêmeos", comentou um seguidor. "E são irmãos?", ironizou outro usuário das redes sociais. "A cara do pai", expressou uma terceira pessoa.João também recordou momentos ao lado da amada. "Família em progresso", escreveu o ator na legenda. Registros do casal quando era jovem, de quando Valéria estava grávida e os dois ao lado dos filhos e da neta, Clara Maria, 4, fizeram parte do álbum. Simba, o cachorro da família que morreu em setembro de 2022, também estava nas fotos.