Marcello Antony compartilha resultado de harmonização facialReprodução / Instagram

Publicado 11/07/2024 12:04

Rio - Marcello Antony compartilhou em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira (10), uma imagem no estilo antes e depois para mostrar o resultado de uma harmonização facial. O ator e corretor de imóveis recebeu diversos elogios, mas uma comparação inusitada se destacou entre os comentários.



"Ficou muito bom. Agora, a boca ficou do boneco Ken", escreveu uma seguidora em tom bem-humorado, que foi acompanhada por outras internautas. "Parecido mesmo, pensei que só eu que tinha notado", disse uma.