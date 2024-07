Fabiana Justus posta fotos com os filhos - Reprodução

Publicado 11/07/2024 22:25

Rio - Fabiana Justus postou uma série de fotos ao lado dos filhos, nesta quinta-feira (11). Em seu Instagram, a influenciadora refletiu sobre as memórias especiais ao lado dos pequenos e encantou os seguidores com os registros.

"Um balanço, infinitas memórias", escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, a influenciadora recebeu diversos elogios. "Quanto amor! Que lindeza! Alegria imensa ver você voltando à viver momentos como esse novamente! Que tudo volte ao normal logo", disse uma internauta. "É tão lindo ver vc sorrindo e sempre com seus amores", afirmou outra. "Que lindo! Que esse balanço ainda possa trazer infinitas boas lembranças", ressaltou uma fã.

Confira:

No começo do mês, Fabiana utilizou as redes sociais para comemorar 100 dias do seu transplante de medula óssea . A empresária, que está tratando uma leucemia desde janeiro, celebrou a recuperação e o progresso do procedimento.