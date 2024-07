Wanessa parabeniza Graciele e Zezé di Camargo por gravidez - Reprodução/Instagram

Publicado 11/07/2024 19:47 | Atualizado 11/07/2024 19:49

Rio - Wanessa está curtindo uma temporada na fazenda do pai, em Goiás, com colegas do "BBB 24", os filhos e Dado Dolabella. Ela deu uma pausa na diversão e parabenizou Graciele Lacerda e Zezé di Camargo pela gravidez . A novidade foi anunciada pelo casal, nesta quinta-feira (11), após muito "tempo de espera, oração e esperança".