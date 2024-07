Pivô da separação de IZA e Yuri Lima se manifesta sobre traição - Reprodução / Instagram

Publicado 11/07/2024 16:41 | Atualizado 11/07/2024 16:44

Rio - Kevelin Gomes, apontada como pivô da separação de IZA e Yuri Lima, se pronunciou nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (11), sobre o relacionamento que mantinha com o jogador de futebol e a tentativa de venda por R$ 30 mil de prints que comprovam as conversas de cunho sexual que eles tinham.

"Eu agradeço por me ouvirem, pelas mensagens que venho recebendo seja boa ou ruim eu agradeço e desejo o melhor de todo meu coração pra todos vocês! EU SOU livre, e desejo que você sejam também, a verdadeira essência é algo que poucas pessoas terão acesso ou irão compreender! E está tudo bem! Desejo a verdade e que ela prevaleça! É isso! Deus abençoe todos!", escreveu ela na legenda do vídeo.



Ela explicou que compartilhou os prints apenas com pessoas de confiança, que teriam vazado o conteúdo. "Compartilhei, sim, com algumas pessoas da minha confiança e convívio a conversa, como qualquer outra pessoa faria. Mas jamais imaginei que essa pessoa fosse agir de má-fé comigo ou que tivesse dinheiro envolvido nesta situação".



"As fotos que estão rolando atualmente com a pessoa [Yuri] são fotos antigas. Não teve encontro algum após o relacionamento, mas a gente manteve, sim, os nossos contatos, nossas conversas e intimidades. Até porque trabalho com isso. Só estava sendo recíproca. Não houve nenhum tipo de remuneração. Foi por vontade própria, interesse e reciprocidade como dois adultos. Creio que todo mundo tenha sua intimidade", disse.



"Nunca o procurei ou mandei mensagem. Sou uma pessoa livre, solteira e independente. Tenho uma vida equilibrada, minhas práticas e família. Jamais ia tentar fazer qualquer coisa que afetasse isso ou desequilibrasse isso. Muito menos ferir um casamento, relacionamento, uma futura gravidez. Isso jamais seria da minha índole. Tenho meu trabalho e minhas práticas e não em envergonho disso. Até porque o que me tornou essa mulher que sou hoje foi isso. Eu já criei um desbloqueio em relação a isso", contou.



Por fim, Kevelin explicou o vídeo em que aparece gravando a conversa que tem com Yuri. "Simplesmente estava agindo conforme a nossa intimidade, conforme a gente conversava. De verdade, sinto muito por ter chegado a esse nível. Não tenho conhecimento sobre tal negociação. Não houve encontros e não sou amante de ninguém. Peço desculpas a todos de todo o meu coração. Espero que tudo possa se revolver. Me sinto um pouco envergonhada diante das circunstâncias, não pelos meus atos, mas pelo ponto em que chegamos. Minhas sinceras desculpas e perdão. A todas as pessoas que se sentiram ofendidas, sinto muito".

