Ricardo Vianna e Lexa mostram encontro com leão em safariReprodução

Publicado 11/07/2024 20:19

Rio - Lexa e Ricardo Vianna estão aproveitando uns dias no Chile ao lado da filha do ator, Cecília. No Instagram, os artistas mostraram, nesta quarta-feira (10), o encontro que tiveram com um leão em um Safari e falaram sobre o passeio especial.

"A vez que ficamos mais próximos desse 'cachorro fofo' chamado leão. Que dia especial Que bicho lindo! Eu e minhas meninas estamos amando", escreveu na legenda da publicação. Lexa, por sua vez, também compartilhou sua experiência nas redes sociais.

Na ocasião, o público fica dentro de uma espécie de gaiola em um transporte enquanto os animais ficam soltos. "Rainha em viver coisas aleatórias Hoje foi dia de Safari", afirmou. No vídeo, a cantora contou como se sentiu ao ver o animal de perto. "Cristo pai, está olhando para mim! Está me dando nervoso (risos). Ai, jesus", disse.

