Solange Couto posa de calcinha - Reprodução / Instagram

Solange Couto posa de calcinhaReprodução / Instagram

Publicado 11/07/2024 16:45

Rio - Solange Couto, de 67 anos, publicou uma foto, nesta quinta-feira (11), em suas redes sociais, onde aparece seminua. De calcinha e uma camisa, a atriz refletiu sobre a beleza.

fotogaleria

"Se sentir bonita tem muita relação com a segurança de quem somos. Ninguém pode te dar essa segurança, aliás, as pessoas tentam o tempo todo tirar isso da gente. Eu me sinto segura em assumir todos os desafios e sair bonita deles", escreveu. "Um dos desafios que a vida me colocou foi aprender sobre atuar neste novo mundo digital"Solange é conhecida por atuar em diversas novelas, especialmente na TV Globo. Entre os destaques, está a personagem Dona Jura, em "O Clone" (2001), que ficou marcada pelo clássico bordão "Né brinquedo, não".