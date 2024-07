Jogador do Corinthians, Yuri Alberto, é confundido com Yuri Lima, ex-namorado de Iza - Reprodução / Instagram

Publicado 11/07/2024 15:48 | Atualizado 11/07/2024 15:49

Rio - O atleta Yuri Alberto, 23 anos, do Corinthians, foi confundido nas redes sociais com o jogador do Mirassol, Yuri Lima , que teve traição exposta e término anunciado pela ex-namorada, Iza , nesta quarta-feira (10). Internautas trocaram os nomes e invadiram os comentários das últimas publicações do Yuri que joga pelo alvinegro paulista com acusações e xingamentos, nesta quinta-feira (11).

fotogaleria

Mesmo sem ter feito alguma postagem recente, Yuri Alberto recebeu "ataques" em publicações de três semanas atrás: "Traiu a Iza, sai do meu Coringão". "Você já foi melhor, hoje trai até mulher grávida...", lamentou um seguidor. E outro apontou: "Cara fica traindo a mulher, por isso não tá jogando p* nenhuma".

Em meio a uma enxurrada de comentários, fãs do camisa 9 do Corinthians tentaram explicar a confusão aos desavisados: "(risos) Não é ELE NÃO, GALERA, esse é o YURI ALBERTO, o que traiu é o YURI LIMA". Outros aproveitaram para falar sobre a performance do jogador em campo: "Gente, não foi ele que traiu a Iza, o único defeito dele é jogar mal". Enquanto outra seguidora disse: "A fase é TÃO RUIM que ele tá sendo culpado de traição de mulher que não é nem dele". E teve quem brincou com a situação: "Inimigo das grávidas".