Roberta Miranda se revolta com Yuri Lima, ex de Iza - Reprodução/Instagram

Roberta Miranda se revolta com Yuri Lima, ex de IzaReprodução/Instagram

Publicado 11/07/2024 15:43

Rio - Roberta Miranda detonou Yuri Lima, ex de Iza, em um comentário no Instagram. A cantora ficou revoltada ao saber que o jogador de futebol traiu a mulher, grávida, e à espera de Nala, fruto do relacionamento dos dois.

fotogaleria

"Cínico!!!Isso não é homem é um projeto de nada. Fazer isso com uma mulher ímpar como a Iza não é justo. E ainda carregando um filho deste pulha! Neste ponto Deus é perfeito ela será a melhor mãe do mundo. Tipinho como esse a gente está cansado de ver. Jura amor pela família diz que ama a esposa e desrespeita aos olhos de todos", iniciou Roberta nesta quinta-feira (11).

"Credo!! Mulheres famosas não coloquem refletor, luz, em cima de quem não merece. Quem lutou sozinha foi você para ser reconhecida. É colocar eles na roda que mais uma vez isso acontece. Aprendam, quando comer um kg de sal aí sim mostre eles publicamente", concluiu.

Ex de Iza ganha seguidores

Após Iza anunciar que foi traída e terminar o relacionamento com Yuri Lima, o jogador de futebol ganhou mais de 170 mil seguidores em menos de 24 horas no Instagram. A cantora está grávida dele, e na reta final da gestação de uma menina, que se chamará Nala.

Na quarta-feira, antes da polêmica ser revelada pela cantora, ele tinha pouco mais de 317 mil seguidores. Nesta quinta-feira (11), o número subiu para mais de 495 mil. Yuri limitou os comentários nas redes sociais e, até o momento, não excluiu as fotos com a cantora, que deletou os comentários em que se declarava para ele.