Iza dedica música a Yuri Lima e jogador se declara: ’Você me quebra. Te amo demais’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 11/07/2024 14:46

Rio - No último fim de semana, Iza fez um show na praia de Iracema, em Fortaleza (CE), onde dedicou a música "Exclusiva" para Yuri Lima . A declaração aconteceu três dias antes da cantora descobrir que estava sendo traída pelo jogador do Mirassol, nesta quarta-feira (10).

Ao fim da música, Iza, que está grávida de seis meses de Nala, se declarou: "Te amo, amor". No Instagram, Yuri ainda respondeu a homenagem. "Não estava esperando esse final, não! Você me quebra. Te amo demais", escreveu ele nos Stories.

Nesta quarta-feira (10) Iza surpreendeu os seguidores ao revelar o fim do relacionamento com Yuri Lima porque descobriu que estava sendo traída pelo atleta. Em seu perfil, a cantora explicou a situação abalada. "Eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal", disse ela.

De acordo com a artista, o atleta mantinha conversas picantes de cunho sexual com outra mulher. Segundo o jornalista Leo Dias, a amante é Kevelin Gomes , criadora de conteúdo adulto que teve o perfil do Instagram suspenso nesta quinta-feira (11).