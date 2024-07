A$AP Rocky e RZA estrelam nova campanha da marca de roupas íntimas de Rihanna - Reprodução / Instagram

Publicado 11/07/2024 13:47

Rio - A nova campanha da marca de roupas íntimas de Rihanna, a Saxage X Fenty, foi estrelada por modelos para lá de especiais para a cantora. A$AP Rocky e RZA, namorado e filho mais velho da artista, respectivamente, posaram para a divulgação da empresa.

Nas fotos, os dois aparecem vestindo regatas e cuecas, no modelo Classics by Savage X Fenty, nas cores preto e branco. Em uma das imagens, o rapper colocou o filho nos ombros. Ele ainda exibiu as tranças que tinham a palavra "dad", "pai" em inglês, escrita com o cabelo.



Esta é a primeira vez que pai e filho estrelam a campanha da marca de lingerie e roupas íntimas de Rihanna. Além de RZA, o casal ainda é pai de Riot Rose, de 11 meses.