Juliana Paes curte parque aquático com os filhos: Estava precisando desse descanso - Reprodução / Instagram

Publicado 11/07/2024 09:11 | Atualizado 11/07/2024 09:14

Rio - A atriz Juliana Paes utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (10), para mostrar que está curtindo às férias ao lado dos filhos, Pedro, de 13 anos, e Antônio, 10. A família está aproveitando o Beach Park, parque aquático em Fortaleza, no Ceará.



"Eu estava precisando desse descanso!", escreveu a atriz nos stories do Instagram. Nessa ocasião, a artista optou por usar um maiô estampado, óculos escuros e cabelo preso. Em outro momento, ela apostou em uma saída de praia e chapéu.