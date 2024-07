Luana Piovani apoiou Iza e chamou Yuri Lima de ’estrupício’ - Reprodução / Instagram

Luana Piovani apoiou Iza e chamou Yuri Lima de ’estrupício’Reprodução / Instagram

Publicado 11/07/2024 08:56 | Atualizado 11/07/2024 09:06

Luana Piovani publicou, nesta quinta-feira (11), um vídeo em tom de desabafo após a cantora Iza, grávida de seis meses, anunciar que foi traída pelo jogador Yuri Lima . A atriz compartilhou, em suas redes sociais, traumas sobre temas como abandono e ser uma mãe solo.

"Eu não vou perder tempo falando de homem, até porque nem sei quem é ele. Aliás, ninguém nunca soube quem é esse estrupício, mas agora o Brasil inteiro sabe", afirmou Luana, que continuou falando suas experiências sobre solidão após relacionamentos. "Quando a gente vive um trauma de abandono, toda vez que a gente passa por uma despedida, é como se esse abandono reativasse, é como se você assistisse ao seu abandono, a cena. Estou falando isso porque, toda vez que vejo uma mulher virar mãe solo, assisto à minha história", disse. A atriz também teria colocado um fim no seu relacionamento com o fotógrafo Lucas Bittencourt recentemente

"É muito triste. Claro, cada um tem a sua história, a minha história não é parecida com a da nossa mana maravilhosa, mas é nesse lugar de virar mãe solo, porque você vive a fantasia da sua frustração falida, não tem ninguém que case não querendo dar certo e não fantasiando uma vida em família", lamentou, colocando, em seguida, uma reflexão sobre o que as pessoas idealizam nesse cenário.

"Não é a família que a gente fantasia. É a casa, com a criança, ela crescendo, o cachorro, o jardim para ela correr. Eu vivi essa fantasia da vida em família boa durante uns quatro anos, aí ela acabou. E vou dizer: dói em mim praticamente todos os dias a minha frustração da minha vida em família não ter dado certo, porque é muito triste tudo o que acontece depois", seguiu, chorando.

"Eu me lembro de quando olhei para o espelho e falei: 'você tá sozinha, é contigo'. E eu fico muito triste por ela passar por isso no final da gestação. É claro que está todo mundo mandando energias positivas e querendo que ela fique bem, mas já passei por uma gestação, por um parto, pelo primeiro filho, por uma amamentação, e é tão difícil", colocou.



fotogaleria

Traição

Iza fez a revelação em publicação no Instagram na noite desta quarta-feira (10). Segundo ela, Yuri mantinha conversas com a amante "em altos níveis". "Eu acho que nessa situação ele se acha muito esperto, e a outra pessoa também, tentando vender as informações para alguns veículos a 30.000", afirmou a cantora.