Yuri Lima posa ao lado de Iza - Reprodução do Instagram

Yuri Lima posa ao lado de IzaReprodução do Instagram

Publicado 11/07/2024 08:28 | Atualizado 11/07/2024 08:36

Rio - Yuri Lima falou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com Iza , que está grávida da primeira filha, após a cantora expor que foi traída por ele. O jogador do Mirassol comentou as conversas com uma suposta amante, que incluíam conteúdo sexual explícito, disse que está "sem chão" com a situação e lamentou ter quebrado a confiança da artista. Os dois estavam juntos desde fevereiro de 2023.