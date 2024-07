Jade Picon e MC Daniel jantam juntos e se declaram - Reprodução / Instagram

Publicado 11/07/2024 21:46 | Atualizado 11/07/2024 21:48

Rio - Jade Picon e MC Daniel aproveitaram o tempo livre para jantarem juntos na noite da última quarta-feira (10). Através do Stories no Instagram, a influenciadora compartilhou um registro em que eles aparecem lado a lado ouvindo um áudio.



"Querido diário, a Jade me trouxe ao shopping para comer. Isso vai dar certo? É uma incógnita", brincou Daniel em um vídeo dentro do carro com a atriz.



Logo depois eles se declararam: "Te amo", escreveu ela na legenda do Stories, acompanhada pela música Casca de Bala como trilha sonora. O cantor fez questão de repostar o vídeo e retribuiu o carinho. "Te amo, casca de bala", disse.



Daniel também mostrou seu novo clipe para a amiga, que aprovou na hora o resultado. "Clipe aprovado por uma pessoa perfeccionista", falou ele.