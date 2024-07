Graciele Lacerda e Zezé di Camargo anunciam gravidez - Reprodução/Instagram

Publicado 11/07/2024 12:33

Rio - Graciele Lacerda anunciou em um vídeo ao lado de Zezé di Camargo que está grávida do primeiro filho. A novidade foi contada na manhã desta quinta-feira (11) e, segundo o casal, após muito "tempo de espera, oração e esperança".

"A vida nem sempre é fácil. Todos nós enfrentamos dificuldades e momentos que nos exigem superação e fé. Houve tempos em que eu me senti perdida, sem saber qual seria o próximo passo ou se realmente deveria dar o próximo passo. Mas, em todos esses momentos, a minha fé em Deus me manteve firme. Ela me guiou e me norteou. Mesmo sem entender e compreender, eu apenas aceitava e caminhava", iniciou Graciele, que já tentava engravidar há anos.

Zezé complementou: "Acredito que tudo acontece no tempo certo. Deus tem um plano para cada um de nós. E mesmo quando não entendemos os Seus caminhos, Ele está nos guiando para algo muito maior. Hoje queremos compartilhar com vocês uma bênção incrível que Deus colocou nas nossas vidas... Finalmente, chegou o momento certo para uma nova vida".

"Estou grávida. Esse é o nosso milagre. A prova de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós e que o tempo Dele é perfeito. Este é apenas o começo de uma nova jornada. Estou muito empolgada para compartilhar a cada momento com vocês. Lembre-se sempre, nunca perca a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus está trabalhando em algo lindo para você e, no tempo certo, você verá a sua graça manifestada na sua vida", concluiu.

Zezé di Camargo já é pai de Wanessa, Camilla e Igor, do casamento com Zilu Camargo. O anúncio da chegada de um novo bebê fez muitos fãs, amigos e familiares reagirem na publicação.

"Ahhhhhhhhh!!!!!!!!! Vou ser titiaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!! Parabéns meus amores. Muitas bençãos para essa família linda!", comemorou Paula Fernandes.

"Que lindosss! Deus abençoe muito vocês vocês merecem demais!", disse Gabi Martins.

"Ahhhhh até chorei aqui que Deus abençoe vocês", comentou uma fã.

"Uma felicidade sem fim com essa notícia! Gra, como conversamos... Deus honra! Que venha um menino ou uma menina com muita saúde e fortaleça esse amor tão lindo de vocês que transborda para nós, que amamos vocês!", disse outra seguidora.