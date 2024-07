Iza e Yuri Lima em festa - Reprodução / Instagram

Iza e Yuri Lima em festaReprodução / Instagram

Publicado 11/07/2024 13:50 | Atualizado 11/07/2024 13:56

Rio - Após Iza anunciar que foi traída e terminar o relacionamento com Yuri Lima, o jogador de futebol ganhou mais de 170 mil seguidores em menos de 24 horas no Instagram. A cantora está grávida dele, e na reta fnal da gestação de uma menina, que se chamará Nala.

Na quarta-feira, antes da polêmica ser revelada pela cantora, ele tinha pouco mais de 317 mil seguidores. Nesta quinta-feira (11), o número subiu para mais de 495 mil. Yuri limitou os comentários na redes sociais e, até o momento não excluiu as fotos com a cantora, que deletou os comentários em que se declarava para ele.

Arrependido

Yuri Lima falou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com Iza. O jogador do Mirassol comentou as conversas com uma suposta amante, Kevelin Gomes , que incluíam conteúdo sexual explícito, disse que está "sem chão" com a situação e lamentou ter quebrado a confiança da artista. Os dois estavam juntos desde fevereiro de 2023.

"Ela não merecia passar por isso! […] Assumo toda a minha merda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela há muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza", afirmou o atleta em uma mensagem enviada ao jornalista Léo Dias, durante a madrugada desta quinta-feira (11).



"E por fraqueza minha acabamos falando aquelas merdas, coisas que eu nem sentia de verdade […] mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo pra você e por ser o trabalho dela […] A culpa é toda minha [...] Mas talvez pra inflar o ego de homem idiota falar putar**", continuou.

Por fim, Yuri, que tem recebido inúmeras críticas dos internautas, disse que assumirá as consequências de seus atos. "Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências. De novo, obrigado por pelo menos avisar ela antes".