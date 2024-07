Fátima Bernardes posta cliques com Túlio Gadelha - Reprodução

Publicado 11/07/2024 15:31

Rio - Fátima Bernardes publicou uma série de fotos, nesta quinta-feira (11), ao lado de Túlio Gadelha. Em seu Instagram, a apresentadora se declarou para o amado e aproveitou para desabafar sobre a falta de tempo que estão tendo por causa do trabalho.

"O 'TBT' de hoje é todo dele que logo me conquistou. Nosso ano tem sido com muito menos encontros do que gostaríamos. O trabalho nem sempre deixa a gente estar juntos. Mas o que é missão, não se discute. O objetivo de sempre corrermos atrás do melhor pra nós e pros outros é mais um dos motivos pra compartilharmos a vida", afirmou.

"E como diz a música de Geraldo Azevedo, 'o olho de Deus é mágico, espanta tudo que é trágico, mas só chora por amor'. Que tenhamos muito motivos pra sorrir, como nessas fotos", escreveu na legenda da publicação. Túlio, por sua vez, retribuiu o carinho da artista. "Te amo", disse.

Nos comentários, Fátima recebeu o carinho dos internautas. "Mulher! Não trabalhe tanto, vai viver esse amor, ficar mais perto fisicamente! A vida é curta, vocês são tão lindos juntos, esse amor parece ser leve, intenso, verdadeiro! Que sorte a sua, a dele", aconselhou uma seguidora. "Vocês são pessoas incríveis! Nunca se deixem abalar pela maldade dos outros. Estamos sempre com vocês, é uma honra acompanhar esse amor que só cresce mais e mais a cada dia. Felicidades", contou outra. "Que lindos! Parabéns ao casal! Deus abençoe a união de vocês", relatou uma pessoa.

