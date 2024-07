Iza - Reprodução

Publicado 11/07/2024 17:19 | Atualizado 11/07/2024 17:30

Rio - Iza utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (11), para agradecer o carinho que tem recebido após anunciar o fim de seu relacionamento com Yuri Lima e expor que foi traída pelo jogador . Em seu story do Instagram, a cantora, que está à espera de sua primeira filha, Nala, ainda reforçou a importância do apoio neste momento difícil.

"Meus talismãs, eu não sabia que tanta gente me amava. E que tanta gente ia viver isso comigo. Ainda não consigo responder a todos mas vou. Porque esse carinho e amor todo merecem meu amor também. Vocês me fazem forte mesmo quando eu não preciso ser. Obrigada por tantas mensagens, flores, textos, diálogos, vídeos e desabafos. Podem ter certeza que realmente estou me sentindo abraçada. Amo vocês", escreveu.

Na quarta-feira (10), Iza publicou um vídeo em seu Instagram anunciando o fim do relacionamento com Yuri Lima e revelou que havia sido traída pelo jogador. De acordo com a artista, o atleta mantinha conversas com outra mulher. O casal assumiu o romance publicamente em fevereiro de 2023.

"Eu prefiro muito me blindar desse tipo de coisa. Mas nessa situação, eu não vejo outra solução, eu não vejo outra saída. Eu acho que na verdade esse caldo já entornou e eu só queria muito vir falar com vocês aqui pessoalmente para que vocês me vissem ouvir sem mim que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal", disse.

Em outro trecho da publicação, ela deu detalhes sobre a traição. "Mantinha conversas com ela em altos níveis, e para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande. Para receber agora, surpresa deve não estar, porque eu acho que nessa situação ele se acha muito esperto, e a outra pessoa também, tentando vender as informações para alguns veículos a 30.000", contou.