Leonardo Vieira faz montagem com vídeos e fotos no Instagram - Reprodução / Instagram

Leonardo Vieira faz montagem com vídeos e fotos no InstagramReprodução / Instagram

Publicado 11/07/2024 17:49

Rio - Leonardo Vieira, 55 anos, compartilhou um vídeo no Instagram, nesta quarta-feira (10), para contar sobre a recuperação de uma cirurgia no joelho com registros em que aparecia de cueca e até sem roupa nenhuma, e chamou a atenção dos internautas. "Pra mim, este é um poderoso tbt de superação e muito biscoito", celebrou.

"Hoje, depois de um ano, mostro no tempo de um reel, desde quando decidi fazer a cirurgia no sistema público de saúde de Portugal, passando pela cirurgia, muita dor, apoio do meu amor, barriga, séries de fisioterapia, treinos de musculação, cardio, alongamento a primeira vez que dirigi, tudo regado a muita terapia psicológica, mostro pra vocês a evolução dessa recuperação", explicou Leonardo sobre a história por trás do conteúdo da montagem de fotos e vídeos ao som de uma música clássica.



fotogaleria

Nos comentários, além de parabenizarem a boa recuperação, seguidores se empolgaram com os cliques do galã de novelas dos anos 1990: "Você que tá fazendo a recuperação e a gente que fica sem fôlego". "Vai com calma, que o coração do povo não aguenta, gatão", brincou um fã. "Por que esse vídeo tem 15h? Eu pausando em todas as fotos", confessou mais um.