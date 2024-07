Lorena Improta é criticada por tratamento com babá e rebate: Cada dia mais difícil - Reprodução de vídeo / Instagram

Lorena Improta é criticada por tratamento com babá e rebate: Cada dia mais difícilReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 10/07/2024 07:56 | Atualizado 10/07/2024 08:00

Rio - Lorena Improta, utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (9), para rebater críticas que recebeu pelo tratamento dado a Leninha, babá de sua filha, Liz, durante uma viagem ao Rio. A pequena é fruto do seu casamento com o cantor Léo Santana.



A situação aconteceu após a dançarina compartilhar um vídeo mostrando a criança correndo em um restaurante para falar com o garçom. "Ela faz amizade com todo mundo", disse a artista nos stories do Instagram. Em seguida, ela chamou a profissional, que estava comendo, e apontou para Liz. A atitude não foi bem vista pelos internautas, que entenderam que ela interrompeu a refeição da babá para ir atrás de sua filha.



"Está cada dia mais difícil postar coisas para vocês, galera. A gente precisa fazer uma terapia intensiva para não perder as estribeiras", iniciou a dançarina.