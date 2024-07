Bela Gil, Eliana, Rita Batista e Tati Machado - Reprodução do Instagram

Bela Gil, Eliana, Rita Batista e Tati MachadoReprodução do Instagram

Publicado 10/07/2024 07:40

Rio - As novas âncoras do "Saia Justa", do GNT, Eliana, Rita Batista e Tati Machado se encontraram com Bela Gil, veterana da atração, na noite desta terça-feira (9). O quarteto jantou juntinho e posou sorridente para uma foto publicada no Instagram da filha de Gilberto Gil e da apresentadora do "É de Casa".

"Já deu match, Brasil! 'Saia Justa' - nova temporada, 7 de Agosto, 22:30h, no GNT", escreveu a Bela na legenda da publicação. "Muita resenha", comentou Eliana. "Ah, se essa mesa falasse", disse Tati, campeã da Dança dos Famosos, do 'Domingão com Huck'. "Já deu (match), sim!", afirmou Flora Gil, mãe de Bela.

Em entrevista recente ao "Fantástico", Eliana comentou sua chegada ao "Saia Justa". "É um programa diferente do que eu já fiz. Uma responsabilidade gostosa de estar ali comandando um programa feminino, mas um programa também que fala sobre tudo. A gente vai dar as nossas opiniões, mas eu acho que é mais de acolher cada tema, sabe? Eu quero sentar ali e ouvir as minhas amigas, eu quero ouvir as mulheres, eu quero aprender com elas. E a hora que a gente estiver ali reunida naquele sofá, eu acho que vai ser libertador", declarou.