Publicado 10/07/2024 08:58

Rio - Larissa Tomásia está solteira. A ex-BBB usou o Instagram, nesta terça-feira (9), para informar aos fãs que o namoro com Plínio Simões chegou ao fim. A influenciadora digital disse que os dois tentaram manter o relacionamento, mas são muito diferentes. Ela ainda desejou que o designer de joias, que concorreu a uma vaga no "BBB 24", seja feliz.

"Eu e Plínio não estamos mais juntos. Foi a melhor decisão para ambos. Somos pessoas muito diferentes. E a gente tentou. Acreditem. É isso. Desejo todo sucesso do mundo para ele. Que ele fique muito bem, que siga a vida dele e seja muito feliz. Assim como eu vou seguir a minha vida, vou ser feliz. E ciclos se encerram, né?", afirmou Larissa.

"Estou falando aqui porque como eu já tenho uma vida pública, uma vida exposta, do mesmo jeito que saiu que nós estávamos namorando, vai sair que terminamos e eu prefiro que vocês saibam através de mim, tá?", disse a influenciadora, que recebeu o apoio da amiga, Laís Caldas.

Larissa e Plínio se aproximaram no Carnaval deste ano e tornaram o relacionamento público em abril.