Iniesta conquistou a Copa do Mundo de 2010 pela Espanha - AFP

Iniesta conquistou a Copa do Mundo de 2010 pela EspanhaAFP

Publicado 12/07/2024 22:55

Rio - Campeão do mundo em 2010 e ídolo da seleção espanhola, Andrés Iniesta não poupou elogios ao falar de Lamine Yamal, grande destaque da Fúra nesta edição da Euro. O atacante, que completará 17 anos neste sábado, anotou um golaço na semifinal , contra a França, e se tornou o atleta mais jovem a marcar no torneio

"Lamine Yamal está começando sua carreira. Obviamente, seu talento e o que está nos mostrando, o que vimos este ano é espetacular. Para um garoto de 16 anos, não é normal. Acho que não existe. Espero que ele possa continuar desse jeito e que possa ajudar a Espanha vença esta Eurocopa", disse Iniesta.





Yamal, que pertence ao Barcelona, despertou o interesse do PSG. O clube da capital francesa chegou a fazer uma proposta de 250 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão). Os catalães, porém, rejeitaram o valor , que faria do espanhol a maior transferência da história.

Lamine Yamal sorri após classificação da Espanha para a final da Eurocopa Miguel Medina / AFP

Com Lamine Yamal, a Espanha enfrentará a Inglaterra no domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim. A partida é válida pela grande decisão da Euro 2024.