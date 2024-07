Lamine Yamal é destaque na Eurocopa - AFP

Publicado 10/07/2024 16:12

Rio - Destaque da Espanha na Eurocopa e decisivo na vitória sobre a França que levou a equipe para a final da competição, o atacante Lamine Yamal, de apenas 17 anos, recebeu uma oferta gigantesca para trocar o Barcelona pelo PSG. As informações são da agência de notícias "EFE".

Em busca de um nove de peso para substituir Kylian Mbappé, que assinou com o Real Madrid, o clube de Paris fez uma proposta de 250 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão). O Barcelona rejeitou o valor, que faria do espanhol o maior transferência da história.



Yamal é considerado "intransferível" pelo Barcelona. O jovem, de 17 anos, é visto como peça fundamental no novo projeto esportivo do clube, que tem valorizado as novas promessas que surgiram da base, como o zagueiro Cubarsí e o lateral Fort.



A maior transferência da história envolveu também os dois clubes. Em 2017, Neymar trocou o Barcelona pelo PSG em uma operação de 222 milhões de euros (algo em torno de R$ R$ 812 milhões na cotação da época).