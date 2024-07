Torcedores da Holanda jogaram cadeiras e chegaram a atacar funcionários do estabelecimento - Reprodução / X

Torcedores holandeses atacaram ingleses em um bar de Dortmund, na Alemanha, país-sede da Eurocopa, horas antes da semifinal do torneio entre Holanda e Inglaterra, que começará às 16h desta quarta-feira (10). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os cidadãos do Reino Unido buscando proteção dentro do estabelecimento enquanto são atingidos por cadeiras.

Torcedores holandeses atacam um pub cheio de torcedores ingleses. pic.twitter.com/yFSNFmo6zX — Mundo Extraordinário (@MundoExtra_Ord) July 10, 2024

A torcida da "Laranja Mecânica" compareceu em peso para apoiar sua seleção na competição, já que os país faz fronteira com o território alemão.

O vencedor do duelo entre Holanda e Inglaterra, no Signal Iduna Park, estádio do Borussia Dortmund, enfrenta a Espanha na final da Eurocopa, que acontece neste domingo (14), às 16h (horário de Brasília). Os holandeses, que já venceram a competição em 1988, querem o segundo título. Já a seleção inglesa busca a conquista inédita.