Argentina alfineta Drake com música de Kendrick Lamar - Reprodução / Redes sociais

Argentina alfineta Drake com música de Kendrick Lamar Reprodução / Redes sociais

Publicado 10/07/2024 14:03

Depois de conquistar a vaga na final da Copa América, os argentinos publicaram uma foto de comemoração no X, antigo Twitter, com uma música de Kendrick Lamar, desafeto de Drake, na legenda. "Not like us, not with us", "Não como nós, não conosco", em tradução literal, escreveu a Seleção no perfil dedicado a conteúdos em inglês.

Em seu perfil oficial, a seleção argentina ainda fez um post do jogador Julián Álvarez, que é apelidado de 'Aranha', responsável por abrir o placar da partida, com uma indireta que os internautas sugeriram também ser para Drake. "Deixa eu te explicar, esse é o verdadeiro desafio: nunca aposte contra uma aranha", escreveu a Albiceleste em espanhol.

Not like us, pic.twitter.com/Zoa4OTbgnK — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 10, 2024