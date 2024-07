Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

Rio - O Chile foi eliminado da Copa América, mas Daniella Chavez continua atenta à competição. A modelo do OnlyFans está fazendo uma campanha contra Lionel Messi e chegou a oferecer um prêmio para o apoiador do São Paulo, James Rodríguez, caso o colombiano seja eleito o melhor jogador da competição.

"Não podem dar ao Messi o prêmio de melhor jogador da Copa América. Esperemos que isso não aconteça, porque ele não merece!! Estou disposto a deixar meus Onlyfans de graça se eles derem o prêmio a qualquer outro jogador, Grátis meus Onlyfans e vídeos de nudez grátis... Para mim James Rodríguez tem que ser o melhor jogador e se você escolher ele, diga a ele que meu Onlyfans será para ele", publico no Twitter.

A Argentina derrotou o Canadá por 2 a 0 e chegou na final da competição. Nesta quarta-feira, Colômbia e Uruguai se enfrentam na outra semifinal. A decisão da Copa América vai acontecer no próximo domingo.



A modelo se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.