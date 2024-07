Leny Yoro é alvo do Real Madrid e do Manchester United - Divulgação / Lille

Publicado 10/07/2024 12:52

Rio - O futuro de Leny Yoro virou uma novela. O zagueiro, de 18 anos, é uma promessa do futebol francês e despertou o interesse de gigantes europeus. O Real Madrid, da Espanha, disputa com o Manchester United, da Inglaterra, a contratação do jovem defensor do Lille, da França. Apesar da proposta mais vantajosa dos ingleses, o jovem tem preferência pelo clube espanhol.

O Manchester United ofereceu 50 milhões de euros (R$ 293 milhões) pelo zagueiro. O Real Madrid, por sua vez, estaria disposto a pagar apenas 45 milhões (R$ 264 milhões). O Lille, obviamente, deseja negociá-lo com o clube inglês, afinal, a proposta é superior. Entretanto, Leny Yoro definiu que quer jogar na equipe espanhola e gerou um entrave, segundo a "Sky Sports".

Leny Yoro tem contrato com o Lille até junho de 2025. O clube francês deseja negociá-lo nesta janela de transferências, já que a partir de janeiro ele poderá assinar um pré-contrato e sair de graça no próximo verão. O Real Madrid, inclusive, não descarta a possibilidade de esperá-lo. Por isso, os franceses terão que tomar uma decisão: aceitar a proposta ou perdê-lo de mãos vazias.

O Real Madrid fez algo parecido com Kylian Mbappé. O clube espanhol chegou a oferecer mais de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão) pelo jogador, mas o Paris Saint-Germain pediu mais e, no fim, terminou de mãos vazias. Em janeiro, o craque já tinha um acordo com os espanhóis, mesmo que não tenha assinado um pré-contrato. Ele será apresentado nos próximos dias e vestirá a camisa 9.