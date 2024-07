Ramón Díaz é o novo treinador do Corinthians - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 10/07/2024 13:31

Rio - O Corinthians já tem um novo treinador para a temporada. Após alguns dias de negociação, Ramón Díaz, de 64 anos, assinou contrato com o clube paulista até o fim de 2025, e será o substituto de António Oliveira, que deixou o comando do Alvinegro na última semana, após derrota no clássico para o Palmeiras. Também chegam para compor a comissão técnica o auxiliar Juan Romanazzi, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Damian Paz.

O clube paulista será o terceiro do argentino no futebol brasileiro. Em 2020, Ramón Díaz acertou com o Botafogo, mas não ficou nem um mês na função, e não comandou o Alvinegro em nenhuma partida. Com problemas de saúde, o técnico enviou seu filho Emiliano para dirigir a equipe de General Severiano, que lutava contra o rebaixamento. Após resultados negativos, eles foram demitidos.



No ano passado, Ramón Díaz assumiu o Vasco na missão de lutar contra o rebaixamento. O treinador fez um bom trabalho naquela temporada e ajudou na recuperação do Cruz-Maltino, que acabou permanecendo na Série A. O argentino deixou o clube carioca em abril desde ano após a goleada por 4 a 0 sofrida diante do Criciúma, em São Januário.



No Corinthians, novamente, Ramón Díaz terá que lutar contra o rebaixamento. Com apenas 12 pontos em 15 partidas, o Timão está na zona da degola do Campeonato Brasileiro. A estreia do argentino deverá ser contra o Criciúma, no próximo dia 16, em São Paulo.