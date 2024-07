Tyffany Santos fez tatuagem na região íntima - Divulgação | CO - Assessoria

Publicado 10/07/2024 12:18 | Atualizado 10/07/2024 13:55

Rio - Tyffany Santos, uma das maiores estrelas do OnlyFans, conhecida pelo título de "bumbum mais simétrico do mundo" de acordo com a Playboy usando parâmetros de IA, aceitou um pedido inusitado de fã. Ela compartilhou nas redes sociais que recebeu um pagamento de 10 mil dólares (cerca de R$ 53 mil) para fazer uma tatuagem íntima com o nome do jogador de futebol Jude Bellingham.

"Nunca imaginei que um pedido tão específico pudesse se tornar realidade, mas estou sempre aberta a novas experiências e a atender os desejos dos meus fãs", disse Tyffany.

Jude Bellingham é um jogador de futebol profissional inglês, atuando como meio-campista. Ele começou sua carreira no Birmingham City antes de se transferir para o Borussia Dortmund na Bundesliga. Atualmente, ele joga no Real Madrid e é o principal nome da seleção da Inglaterra. Bellingham é amplamente reconhecido por suas habilidades em campo e já se tornou uma figura importante tanto no clube quanto na seleção inglesa.

Mas não é a primeira vez que Tyffany Santos, famosa por sua disposição em atender pedidos extravagantes de fãs, atrai a atenção. Recentemente, ela usou um body paint com as cores do Brasil pelas ruas de Londres. Sua popularidade cresceu rapidamente devido à sua interação autêntica com os seguidores e sua criatividade em seus conteúdos.

"Gosto de fazer coisas diferentes e surpreender. Acho que é isso que torna meu trabalho tão divertido e especial", concluiu Tyffany.