Fernando Diniz deixou o Fluminense em junho - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 13/07/2024 10:21

Rio - O treinador Fernando Diniz, de 49 anos, pode voltar a trabalhar em 2024. De acordo com informações do portal "GE", o técnico teria interesse de ouvir a proposta do Internacional, caso o clube gaúcho decida procurá-lo para substituir Eduardo Coudet.

Apesar disso, o nome do ex-treinador do Fluminense não é uma das prioridades do clube gaúcho. O Colorado tem Roger Machado, atualmente no Juventude, e Vanderlei Luxemburgo, que está desempregado, como opções mais prioritárias.



Porém, a sinalização de Diniz mostra que o treinador estaria disposto a voltar a trabalhar em breve. Após deixar o Fluminense, no mês passado, ele recebeu consultas de Athletico-PR, Vasco e Corinthians, porém, recusou devido a interrupção recente do seu trabalho no Tricolor.



Fernando Diniz comandou o Fluminense por mais de dois anos, conquistando uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Carioca. Ele não resistiu ao começo ruim de Brasileiro do Tricolor.