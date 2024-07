Vitor Belfort e Wanderlei Silva se enfrentaram em 1998 - (Foto: Reprodução)

Publicado 13/07/2024 10:00

O medo e o nervosismo são sentimentos que estão quase que sempre presentes em todos os seres humanos, em algum determinado momento da vida. Atletas de alto rendimento, como lutadores de MMA, não estão imunes a essas sensações. Muitas vezes, são expostos a elas com mais frequência.



Entretanto, em determinados casos, esses sentimentos podem trazer até mesmo benefícios aos esportistas. Ao menos é o que expôs Fabrício Werdum. O ex-campeão peso-pesado do UFC afirmou que Vitor Belfort passou por isso em seu duelo contra Wanderlei Silva, em 1998. "Vai-Cavalo" afirmou que o carioca estava com medo de enfrentar "Wand" e usou o "medo" para vencer a luta rapidamente, em um dos maiores nocautes da história do MMA.



"O Vitor Belfort não queria sair do vestiário, porque ele estava com medo, tiveram que empurrar ele, porque ele tinha muito medo. Ele foi lá e acabou com a luta rapidinho. O medo ajudou ele", declarou Werdum.