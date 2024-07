Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

Publicado 13/07/2024 11:21

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, criticou a decisão da Conmebol de realizar um show de 25 minutos da cantora Shakira no intervalo da final da Copa América entre Argentina e Colômbia. O período maior que o normal para o período de descanso entre os dois tempos irritou a chilena.

"A final da Copa América terá intervalo de 25 minutos para Shakira cantar... Estão matando o futebol e todos nós somos testemunhas que não podemos fazer nada para evitar isso. Não é por causa dela, é pelo tempo excessivo de descanso e isso pode acabar beneficiando um ou outro!", publicou no seu perfil oficial no Twitter.



A Colômbia derrotou o Uruguai na última quarta-feira e se classificou para a final da competição que irá acontecer neste domingo. Um dia antes, a Argentina bateu o Canadá e também avançou para a decisão.



A modelo se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.