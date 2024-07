Troféu da Copa do Brasil - Divulgação/CBF

Troféu da Copa do BrasilDivulgação/CBF

Publicado 14/07/2024 15:30

Rio - A Copa do Brasil conheceu o último classificado para as oitavas de final. O Grêmio venceu o Operário-PR por 3 a 1, neste domingo (14), em Caxias do Sul, e conquistou a última vaga para a próxima fase da competição nacional.

Restavam apenas as definições dos jogos dos gaúchos, que foram adiados por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Além do Grêmio, o Juventude eliminou o Internacional , enquanto o Athletico superou o Ypiranga-RS.

Athletico, Grêmio e Juventude se juntam ao Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Goiás, Red Bull Bragantino, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Dos 16 classificados, 14 disputam a Série A do Brasileirão. Os confrontos das oitavas de final serão definidos em sorteio na próxima terça-feira (16).

O sorteio será livre, sem separação por potes. Portanto, não há limitação de confronto, sendo possível, por exemplo, a realização de clássicos estaduais. A ordem dos mandos de campo também será definida por sorteio. As partidas estão previstas para serem disputadas nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto.

Veja os classificados das oitavas de final:

Athletico

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Corinthians

CRB

Flamengo

Fluminense

Grêmio

Goiás

Juventude

Palmeiras

Red Bull Bragantino

São Paulo

Vasco