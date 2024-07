Alcaraz venceu Djokovic por 3 sets a 0 e conquistou o bicampeonato de Wimbledon - ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Publicado 14/07/2024 14:30 | Atualizado 14/07/2024 14:35

Rio - Carlos Alcaraz conquistou o bicampeonato de Wimbledon. O tenista espanhol não deu chances para o sérvio Novak Djokovic e venceu por 3 sets a 0, neste domingo (14), com parciais 6/2, 6/2 e 7/6, em pouco mais de duas horas de jogo.

O tenista espanhol, de 21 anos, se impôs fisicamente e não deu chances para o veterano Djokovic, de 37. Já no primeiro set, Alcaraz precisou de meia hora para vencer por 6/2. No segundo set, o número 3 do mundo quebrou o saque do sérvio e venceu por 6/2.

Já na última parcial, Djokovic ameaçou uma reação e deu trabalho, mas Alcaraz aproveitou o saque e venceu por 7/6 para conquistar o bicampeonato de Wimbledon. Apesar do título, o espanhol segue em terceiro lugar no ranking mundial, enquanto Djokovic é o vice-líder. O líder é o italiano Jannik Sinner.

Nas próximas semanas, Alcaraz e Djokovic vão disputar os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Será a primeira Olimpíada da carreira do tenista espanhol, enquanto será a quinta do sérvio. Djokovic, no entanto, busca a sua primeira medalha olímpica.

Foi o quarto título de Grand Slam da carreira do tenista espanhol, sendo o segundo neste ano (também venceu Roland Garros). Além destes dois, Carlos Alcaraz também conquistou o US Open de 2022 e Wimbledon no ano passado.