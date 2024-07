João Gomes - Reprodução / Instagram

Publicado 15/07/2024 17:41

Rio - João Gomes inicia nesta segunda-feira (15) o lançamento dos novos videoclipes do projeto "Vaquejada Ta Na Moda". A escolhida para o início dos lançamentos foi a faixa "Porta Retrato", que chega no Youtube às 18h de hoje e fará parte do primeiro EP junto com "Me Ama Sem Pausa" e "Pegada da Roça", que terão seus vídeos disponibilizados quinta-feira (18) e sexta-feira (19).