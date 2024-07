Atores de ’Deadpool - Reprodução do Instagram

Publicado 15/07/2024 12:09

Rio - Os atores Hugh Jackman, Ryan Reynolds e Emma Corrin estão curtindo a estadia no Rio de Janeiro. As estrelas do filme 'Deadpool & Wolverine' visitaram o Maracanã, localizado na Zona Norte da cidade, nesta segunda-feira (15), e se encontraram com os jogadores do Flamengo Pedro e David Luiz.

Em uma publicação feita pelo diretor Shawn Levy, os astros de Hollywood aparecem se arriscando com a bola. Hugh também compartilhou fotos do momento no Instagram. "Gol", escreveu na legenda. Os atores ainda posaram para fotos com os atletas do Flamengo, que vibraram com o encontro.







