Ryan Reynolds está no Rio de JaneiroReprodução do Instagram

Publicado 15/07/2024 09:42

Rio - Ryan Reynolds, de 47 anos, está em solo brasileiro. O ator canadense foi clicado por um paparazzo na varanda do hotel onde está hospedado, em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (15). No Instagram, o artista publicou uma selfie no local e escreveu na legenda: "Oh, meu Deus, Brasil".

O artista marca presença na Cidade Maravilhosa para o evento de 'Deadpool & Wolverine' com alguns fãs, assim como os atores Emma Corrin

Nesta manhã, Hugh, outro protagonista do longa, andou de bicicleta na orla de Ipanema. De capacete, óculos, short e camisa, astro de Hollywood mostrou bastante disposição e conversou com algumas pessoas na saída do hotel.