Claudia Leitte renova votos de casamento com o maridoReprodução / Instagram

Publicado 14/07/2024 21:34

Rio - Claudia Leitte renovou neste domingo (14) os votos de casamento com o marido, Marcio Pedreira, com quem se casou em 2007. Através do Instagram, a cantora postou uma série de fotos da cerimônia, que teve a participação dos três filhos do casal Davi, de 15 anos, Rafael, de 11, e Bela, de 4.