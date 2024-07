Anitta se emociona com inauguração da escola que ajudou a construir em Angola - Reprodução / Instagram

Anitta se emociona com inauguração da escola que ajudou a construir em Angola Reprodução / Instagram

Publicado 14/07/2024 16:54 | Atualizado 14/07/2024 16:55

Rio - Anitta chorou durante uma live feita no Instagram, neste domingo (14), ao ver uma escola erguida com ajuda de doações, inclusive dela. A cantora foi surpreendida pela ONG "Zuzu For África", em Angola, com um vídeo da inauguração do local.

fotogaleria

"Temos uma escola que você proporcionou para nós. Agradecemos a Deus e pedimos pela sua saúde. Nós achamos que éramos um povo esquecido, muito obrigada mesmo. Precisamos muito", disse uma pessoa da equipe da escola para Anitta.



"Estou muito feliz, está tudo lindo. Amei a surpresa. Obrigada. Estou impressionada com a rapidez com que fizeram. Que Deus possa continuar me abençoando para eu continuar compartilhando com vocês, e que a gente faça tudo cada vez maior", declarou a cantora.



"A gente ama muito você, obrigada", finalizou a equipe da escola. "Temos uma escola que você proporcionou para nós. Agradecemos a Deus e pedimos pela sua saúde. Nós achamos que éramos um povo esquecido, muito obrigada mesmo. Precisamos muito", disse uma pessoa da equipe da escola para Anitta."Estou muito feliz, está tudo lindo. Amei a surpresa. Obrigada. Estou impressionada com a rapidez com que fizeram. Que Deus possa continuar me abençoando para eu continuar compartilhando com vocês, e que a gente faça tudo cada vez maior", declarou a cantora."A gente ama muito você, obrigada", finalizou a equipe da escola.

Confira: