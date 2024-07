Pedro Scooby curte piscina com os quatros filhos - Reprodução / Instagram

Publicado 14/07/2024 20:33 | Atualizado 14/07/2024 20:34

Rio - Pedro Scooby aproveitou uma piscininha na Península de Maraú, na Bahia, na noite deste domingo (14), com os seus quatros filhos, Dom, de 12 anos, Liz e Bem, de 7, da união com Luana Piovani, e Aurora, de 1 ano, com Cintia Dicker. Nas redes sociais, o atleta posou para fotos fazendo careta com as crianças e brincou com a caçula.